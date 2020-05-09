Украинку Ягупову признали лучшей баскетболисткой Евролиги

Как сообщает издание BasketEurope, украинская баскетболистка "Фенербахче" Алина Ягупова была признана лучшим игроком женской Евролиги, став первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

Она стала самой результативной баскетболисткой турнира, набирая в среднем 21,3 очка за игру. Ее важность для команды также подчеркивают впечатляющие показатели подборов и передач – 5,7 и 5,5 в среднем за матч соответственно.

Ягупова заняла первое место в голосовании среди представителей СМИ и болельщиков и второе – среди тренеров. Это позволило ей обойти бельгийку Эмму Миссеман из российской команды УГМК Екатеринбург и американку Алиссу Томас из УСК Праги.

Наставник "Фенербахче" Виктор Лапенья, которого признали лучшим тренером Евролиги, назвал Ягупову одной из лучших баскетболисток мира.











