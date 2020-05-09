По серии романов "Плоский мир" Пратчетта снимут сериал

Pictures и Endeavor Content снимут сериал по серии романов "Плоский мир" Терри Пратчетта. Как сообщает Variety, студии заключили договор на съемки сериала с компанией Narrativia, которая была основана писателем в 2012 году.

Пока неизвестно, какая из книг серии будет экранизирована. Самыми популярными романами являются "Стража! Стража!", "Мор, ученик смерти", "Держи марку!", "Цвет волшебства", "Мелкие боги" и "Вещие сестрички".

Всего Пратчетт написал 40 романов серии, последний из них вышел в 2014 году.

"Плоский мир" объединяет удивительных персонажей, остроумное повествование и невероятные литературные тропы, и мы чувствуем, что это нужно экранизировать в форме, которой мой отец гордился бы", - заявила содиректор Narrativia и дочь Пратчетта Рианна Пратчетт.

Напомним: Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Несмотря на свою болезнь, он продолжал писать. Последняя книга писателя была опубликована летом 2014 года.

Ранее по роману "Изумительный Морис и его ученые грызуны" Пратчетта сняли мультфильм. В 2019 году по книге "Благие знамения", которую писатель написал совместно с Нилом Гейманом, также сняли сериал.

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BBC Studios также занялась разработкой сериала, основанного на серии романов Терри Пратчетта "Плоский мир", сообщает The Guardian.

В центре сюжета сериала окажется городская стража Анк-Морпорка. По имеющимся данным, к проекту присоединился Саймон Аллен, известный по сериалу "Мушкетеры".

Отмечается, что сериал будет состоять из шести часовых эпизодов. Над ним также работает созданная писателем компания Narrativia.











