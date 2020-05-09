Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 0036, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о присоединении Украины к протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает УНН.

В пояснительной записке отмечается, что ратификация указанного протокола позволит Украине обращаться в ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации надлежащей защиты собственных культурных ценностей, подготовительных, профилактических, организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

Добавим, что протокол предусматривает два порядка вступления в силу: для каждой Стороны через три месяца после сдачи на хранение этой Стороной ее ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении (статья 43 Протокола) немедленно в случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19 Конвенции, для Сторон конфликта, которые передали на хранение ратификационные грамоты или документы о принятии, утверждении Протокола или присоединения к нему до или после начала враждебных действий или оккупации (статья 44 Протокола).

Принятие закона о присоединении Украины к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта является чрезвычайно важным шагом в контексте нынешней вооруженной агрессии со стороны РФ.

Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает Правительственный портал.

«Я горжусь тем, что нам удалось реализовать то, о чем столько лет велись разговоры», - отметила Фоменко.

Отмечается, что ратификация Второго протокола к Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954» значительно расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта. В частности, документ устанавливает дополнительные ограничения в применении принципа «военной необходимости», вводит институт «усиленной защиты», регламентирует вопросы уголовного преследования за преступления против культурных ценностей.

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Кроме того, он предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированных территориях, ведь во время вооруженного конфликта запрещается любое использование этих ценностей, если оно может привести к их разрушению или повреждению; любой незаконный экспорт, остальное изъятия или передача права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не нужно исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности; любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля принял Закон "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954" (законопроект №0036).







