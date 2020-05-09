Украина: День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В 2020 году весь мир отмечает 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот раз, как ни странно, но вполне ожидаемо, историки, политики и общественные деятели вместо чествования обрушились с критикой на Россию за постоянные и настойчивые попытки сфальсифицировать памятные события, натянуть "одеяло" на себя, преувеличить свою роль в победе и приуменьшить роль других стран антигитлеровской коалиции.

Мировая общественность в один голос предупреждает наследницу СССР не увлекаться "победобесием" и более трезво оценивать деятельность руководства Советского Союза и его генералитета.

Украина в свою очередь настаивает на том, что вклад граждан страны во всеобщую победу трудно переоценить, что национальные воинские формирования не причастны к преступлениям фашизма и это зафиксировано в Нюрнбергском процессе, что украинцы также, как и все человечество, осуждают нацизм и фашизм, помнят и преклоняются перед подвигом простых солдат, спасших мир от страшной беды. Украина чествует своих героев и напоминает, что сама уже шестой год является жертвой российской агрессии...





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9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, который отмечают в России и ряде других стран постсоветского пространства.

В качестве государственного праздника День победы над нацизмом во Второй мировой войне был установлен после принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".

Официальным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является красный мак – общепринятый в мире знак памятных дней Второй мировой войны. Лозунгом обоих памятных дней является "1939-1945. Помним. Побеждаем".

Среди основных форм увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне определены, в частности:

установление почетного караула у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса, возложение венков, цветов к памятникам и мемориалам, посвященным увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов;

недопущения фальсификации истории Второй мировой войны 1939-1945 годов в научных исследованиях, учебно-методической литературе, учебниках, средствах массовой информации, публичных выступлениях представителей государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц;

упорядочение, сохранение и сооружение памятников и памятных знаков в память участников и жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, создание музеев, мемориальных комплексов, посвященных Второй мировой войне 1939-1945 годов.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне является в нашей стране выходным.

День памяти и примирения отмечали в нашей стране накануне, 8 мая.



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9 мая в Украине запланировано проведение 340 мероприятий, в частности 290 - с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости немедленно принимать соответствующие решения.

8 мая на территории государства было проведено 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.



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Никто не имеет права забыть, какую цену заплатили предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении, записанном близ села Пивневка в Луганской области, которое было первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли:

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы скланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма, защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира, момент падения и капитуляции нацистского режима", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что эти события никогда не должны повториться снова.

"Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего, и они не могут стать просто формальностью. Мы все, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире", - обратился Зеленский к украинцам.

Ранее Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.



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Облагораживание роли Иосифа Сталина в России создает почву для восстановления тоталитарного государства с единым лидером во главе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специальном заседании на высоком уровне по формуле Аррия по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.



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На сегодня все ещё существует острая необходимость в проведении судебных расследований преступлений коммунистического режима в Европе 20-го столетия. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на специальном заседании по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

“23 августа 1939 года Коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол. Это разделило Европу между двумя тоталитарными режимами по сферам их интересов, что проложило путь к началу Второй мировой войны. Для восточноевропейских стран конец Второй мировой войны не был концом диктатуры, и лишь спустя десятилетия они смогли насладиться подлинной свободой”, — сказал Рейнсалу.

По его словам, с соответствующим заявлением выступили вчера, помимо эстонского министра, государственный секретарь США и министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

“Мы ценим силы союзников и их жертвы в борьбе с нацизмом и прекращении Холокоста. В то же время мы отвергаем недавние попытки манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова-Риббентропа, которые мы видели со стороны Российской Федерации. Мы должны помнить, что после войны в течение полувека многие европейские нации оставались под прямым советским подавлением, лишенными свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и свободного развития. Также верно и то, что, хотя преступления нацистского режима были доведены до суда в Нюрнберге, все еще существует острая необходимость в проведении моральных оценок и проведении судебных расследований преступлений коммунистического режима в Европе”, — подчеркнул министр.



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На специальном заседании в ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе представители Польши, Литвы и Латвии, выступили в поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

“Наследники политики Молотова-Риббентропа сегодня пытаются оправдать оккупацию части Грузии аннексией Крыма”, — заявил в своём трехминутном выступлении глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

С ним согласился коллега, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, отметив, что для многих стран Восточной Европы конец Второй мировой войны не принес свободы, он принес больше репрессий и несправедливости.

“Мы должны сохранять бдительность в отношении соблюдения принципов Устава ООН. Государства должны соблюдать обязательства уважать границы суверенных государств. Вот почему нам нужна система, основанная на правилах — это лучший способ обеспечить, чтобы могущественные страны не применяли силу для аннексии частей других стран. С этой целью я привлек внимание международного сообщества к продолжающемуся нарушению суверенитета Украины и Грузии Российской Федерацией. И Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея должны работать для поддержания основанного на правилах международного порядка”, — подчеркнул министр.

Глава МИД Республики Польша Яцек Чапутович отметил, что даже через 75 лет после окончания Второй Мировой войны, мир все еще сталкивается с военной агрессией.

“Министр иностранных дел Грузии недавно говорил об оккупации Абхазии и Южной Осетии, что является явным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Аналогичная ситуация наблюдается в Украине, территориальная целостность которой нарушается в результате оккупации Крыма и так называемых сепаратистов на Донбассе, которые получили поддержку России. Это создает угрозу миру и безопасности в Европе, против которой международное сообщество в этой ситуации должно решительно выступить”, — подчеркнул он.



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Главы МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что РФ продолжает генерировать исторические мифы о Второй мировой войне. С таким заявлением дипломаты выступили в совместной статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и победа над нацизмом были заслугой всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль упорно продолжает генерировать исторические мифы, отрицая неудобные исторические факты", – говорится в заявлении.

Главы МИД подчеркнули, что российская агрессия против Грузии и Украины нанесла серьезный ущерб архитектуре европейской безопасности, но РФ продолжает спекулировать победой над нацизмом.

"В течение многих лет бездушный советский режим использовал победу в войне как оправдание своей политики, злоупотребляя этой победой… Этот неискренний культ победы, который пытаются строить люди, которые не имеют к самой победе никакого отношения, оскорбляет память жертв войны. В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, которые погибли во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех", – отметили дипломаты.



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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий напомнил, что после окончания Второй мировой войны у Польши повторно отняли свободу. По случаю 75-й годовщины капитуляции нацистской Германии премьер-министр Польши дал итальянскому изданию La Stampa большое интервью, передает «Польское радио».

В этом интервью Матеуш Моравецкий заявил, что российская интерпретация истории Второй мировой войны основана на лжи, в которой палач – Россия – становится жертвой.

Глава польского правительства подчеркнул, что Польша никогда с этим согласиться.

Матеуш Моравецкий напомнил, что пакт Молотова-Риббентропа послужил основой для порабощения Советским Союзом Польши и стран Балтии. При этом он подчеркнул, что Польша обрела независимость только в 1989 году.

Премьер-министр Польши также предупредил, что Россия и Китай стремятся к господству и могут воспользоваться слабостью других стран, вызванной пандемией коронавируса, попытавшись разрушить альянсы, гарантирующие безопасность Запада.



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Американский дипломат Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Гилмор заявил об этом накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов... и мы уважаем эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду", - отметил посол.

Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под "почти 50-летний гнет Советского Союза". Таким образом, путь к истинному освобождению оказался длинным, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря "до сих пор идут по этому пути".

"Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допустимой Россией", - заявил Гилмор.



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Одностороннее окончание войны Украиной может привести к потере государства, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: "Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны. Поддержка Украины - это поддержка нашей собственной свободы".

Он сказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV: "В нашем обсуждении сегодня вечером хотелось бы поделиться своими мыслями о том, как принести мир на восток Украины. Но, говоря о деталях сейчас, все-таки есть одно такое большое мнение. Но главное в этом - это чтобы Путин прекратил войну. Если Украина прекратит войну, то Украины просто не будет. Если же Путин прекратит войну, то больше не будет войны. И это так и есть. так просто. Любой, кто любит свободу, должен поддерживать Украину".





ІнфоКава по материалам СМИ







