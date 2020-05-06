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Власть / Здоровье
Вчера, 21:22
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Минздрав объявил о возобновлении плановых операций

Кабинет министров обнародовал перечень разрешенных на время карантина операций. Об этом говорится в постановлении №332 от 4 мая «О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211». Плановые операции начинают возобновляться.

При этом все пациенты, которым предстоят операции, по словам министра здравоохранения Степанова, подлежат обязательному тестированию на коронавирус.

В частности, в постановлении указано, что на период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановым операциям, кроме:

  • оказания медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет менее 50 процентов;
  • оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановым операциям, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

Операции, которые были запланированы, но есть возможность их отменить, перенесены на более поздний срок.

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