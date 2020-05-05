Что нужно знать о постепенном смягчении карантина в Украине

Правительство приняло решение постепенно выводить Украину из карантина. Способствовали этому и протесты предпринимателей, которые потребовали Закона для всех: одним разрешают работать, а другие опускаются на грань нищеты.

С 11 мая, спустя почти два месяца после введения карантина, Украина начнет из него выходить — хотя большинство строгих ограничений будут действовать еще как минимум до 22 мая.

Такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая. На нем премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о первоочередных шагах по ослаблению карантинных мер.

«С 11 мая готовьте свои заведения к открытию», — обратился он к малому бизнесу, предупредив и о рисках из-за несоблюдения новых правил к работе в условиях «смягченного» карантина.

Эти правила, прописанные в принятом сегодня постановлении, правительство обещает обнародовать в течение двух дней после доработки документа.

Что важно знать о первом этапе отмены ограничений

Карантин смягчают — заболеваемость в Украине идет на спад?

Пока нет. Решение смягчить карантин с 11 мая, как пояснили в правительстве, продиктовано экономической необходимостью, желанием как можно быстрее вновь запустить все сферы экономики и потребностями бизнеса.

При этом сделать первые осторожные шаги по смягчению карантинных мер с 11 мая позволяет тот факт, что Украина «идет по мягкому сценарию» вспышки COVID-19. В Кабмине озвучили такие свидетельства этой тенденции:

как и прогнозировалось, в первые недели мая Украина выходит на пик заболеваемости, но без резкого прироста новых случаев — т. е. мы находимся на «умеренном плато» распространения коронавируса;

последние 17 дней ежедневное число новых выявленных заболевших остается относительно стабильным (от 400 до 550 случаев в день);

количество тестов в последние недели увеличилось с 4−5 тыс. до почти 7 тыс. в сутки, однако на ежесуточные показатели уровня заболеваемости это ощутимо не повлияло;

нагрузка на больницы остается приемлемой (главный санврач Виктор Ляшко на заседании правительства озвучил цифры в 12% занятости всех коек, теоретически приспособленных для приема коронавирусных больных, и 10% востребованности всех аппаратов ИВЛ в стране).

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль и другие члены правительства несколько раз сделали акцент на том, что спада заболеваемости пока нет, а значит слишком поспешное ослабление карантина будет означать «тысячи новых заболевших и тысячи новых смертей».

Кабмин призывает украинцев и владельцев бизнесов, которых коснется ослабление карантина, строго соблюдать ограничения в их работе и другие остающиеся в силе меры.

А глава Минздрава Максим Степанов признал, что даже первый осторожный план правительства по смягчению карантина является "рискованным".

Что разрешат уже с 11 мая?

Денис Шмыгаль перечислил такие сферы, в которых с 11 мая карантин будет ослаблен:

украинцам разрешат гулять в парках, скверах и зонах отдыха (речь об открытии детских и спортивных площадок пока не идет);

откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны; разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме фудкортов, развлекательных и детских зон, кинотеатров в ТРЦ);

откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом, а также продажу на вынос в заведениях общественного питания (при этом Шмыгаль отдельно подчеркнул, что работать на вынос смогут только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

разрешат работать нотариусам, аудиторам, адвокатам, а также психологам и психотерапевтам (последние две категории предложил внести вице-премьер Алексей Резников с учетом потребностей переселенцев и недавно освобожденных из плена украинцев);

смогут работать музеи и библиотеки (однако Министерство культуры внесло правку, попросив открыть в первую очередь музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники; решения по другим музеям принимать отдельно на местах, а библиотекам пока не разрешать работу);

разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии, а уже с 5 мая — позволят проводить плановые операции (прежде всего онкологические), а также откроют возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

частично разрешат работать сервисам бытовых услуг;

частично разрешат работать сервисам бытовых услуг; профессиональным командам и сборным позволят тренироваться в командных видах спорта на закрытых базах.

Решение озвучить этот перечень 4 мая, а не 11 мая премьер Денис Шмыгаль пояснил тем, что многим заведениям необходимо подготовиться к открытию — закупить продукты, распланировать запись и прием клиентов, провести санитарную обработку и дезинфекцию помещений и т. д.

В парикмахерскую в маске: какие ограничения при этом будут действовать?

Точные требования к заведениям и их посетителям, к потребителям услуг и владельцам бизнесов Кабмин обещает обнародовать в течение двух дней — то есть до 6 мая.

Однако в правительстве уже пояснили, что строгие требования будут касаться таких аспектов:

обязательное соблюдение социальной дистанции;

использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов, перчаток и т. д.);

санитарные ограничения (использование дезинфекторов, регулярная санитарная обработка помещений и т. д.);

проведение ПЛР-тестов — для тех, кому требуется госпитализация в стационар либо плановая операция.

А когда отменят остальные меры?

Не ранее 22 мая. До этой даты правительство продлило все прочие меры, введенные в связи с карантином — от закрытия школ и ограничений на работу транспорта до запрета появляться в общественных местах без масок.

Правда ли, что карантин смягчат не во всех областях?

Возможно. К 11 мая Кабмин планирует оценить ситуацию в каждом из регионов Украины дополнительно.

Если на тот момент отдельные области и города по-прежнему будут оставаться заметными лидерами по распространению коронавируса, в каждом из них отменять ограничения будут медленнее. Этот принцип правительство называет «адаптивным карантином».

Решение об этом должны принять национальная и областные комиссии по вопросам техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций.

Потенциально такими областями могут стать, прежде всего, Черновицкая и Ивано-Франковская области, где зарегистрированы самые крупные вспышки заболеваемости в Украине и динамика остается наиболее тревожной.

Условия перехода на «адаптивный карантин» в таких регионах Минздрав разработает отдельно, они могут включать в себя такие показатели:

загруженность медицинских учреждений;

количество заболевших на 100 тыс. населения.

А что в Киеве?

Столица планирует воспользоваться возможностью смягчить карантин с 12 мая. Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал детальный план первого этапа ослабления ограничений в городе и напомнил, что во всех общественных местах по-прежнему необходимо носить маски.

При этом Кличко уже указал конкретные требования к различным видам заведений в столице в связи с ослаблением карантина:

непродовольственные магазины — откроются лишь те, чья площадь не превышает 300 кв. м. (дополнительные требования — не более 1 посетителя на 10 кв. м площади и обязательная санитарная обработка помещения дважды в день);

парикмахерские и салоны красоты — по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно (дополнительное требование — санитарная обработка или кварцевание рабочего места после каждого клиента);

кофейни и рестораны (на вынос) — при условии санитарной обработки помещения дважды в день;

парки и скверы — гулять группами не более двух человек (если с детьми — можно двое взрослых и двое детей);

временные сооружения (ларьки) — смогут открыться, но будет действовать запрет потребления пищи и напитков на месте;

мелкое производство непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги) — при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м. и не более 1 клиента на такую же площадь;

мелкое производство непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги) — при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м. и не более 1 клиента на такую же площадь; адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: не более 1 посетителя на 10 кв. м площади;

разрешат работать автокинотеатрам.

Во всех учреждениях и на предприятиях в Киеве с 12 мая обязательны:

термометрия сотрудников и посетителей;

соблюдение правила безопасности в связи с карантином;

строгое соблюдение масочного режима: клиента либо не впускают без маски, либо должны обеспечить маской.

Закрытыми на первом этапе смягчения карантина в Киеве останутся:

крупные торговые центры и магазины;

школы, детсады;

детские и спортивные площадки;

прибрежные зоны отдыха;

общественный транспорт — все ограничения остаются в силе и после 12 мая, метро закрыто до особого распоряжения Кабмина.

А если после смягчения карантина будет новая вспышка COVID-19?

Жесткие меры, запреты и ограничения введут снова — об этом предупредили премьер Денис Шмыгаль и глава Минздрава Максим Степанов.

Источник: НВ.