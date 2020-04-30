Коноплянка принес сборной Украины победу в киберфутбольном поединке в FIFA 20

Сборная Украины по итогам трех матчей победила команду Румынии в киберфутбольном противостоянии в дисциплине FIFA 20, информирует 1NEWS со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В очередной дуэли на виртуальных полях популярного в мире футбольного симулятора в этот раз сошлись звездные игроки сборных Украины и Румынии - Евгений Коноплянка ( "Шахтер" и Рэзван Марин ( "Аякс").

Игроки встретились между собой в поединке до двух побед в формате UltimateTeam, поэтому в составах обеих команд оказались легенды мирового футбола.

Первая встреча прошла под диктовку украинца, о чем свидетельствует счет - 3: 0. Во втором уже румын был более удачным - 6: 3. Решающая игра в активе Коноплянки - 4: 2.







