Поддержи своих: C-Element запустила проект в поддержку украинских творческих брендов

Фешен-платформа C-Element запустила бесплатный проект в поддержку украинских творческих брендов – от модной индустрии до книжных магазинов и курсов шитья. Таким образом основательницы платформы хотят поддержать отечественных производителей и рассказать о них широкой аудитории.

После продления карантина, введенного правительством Украины, для предотвращения распространения коронавируса, малый и средний бизнес оказался в сложной ситуации. Украинским предпринимателям сейчас как никогда нужна поддержка. Фешен-платформа C-Element инициировала проект «Поддержи своих», в рамках которого будет писать о каждом бренде, упомянутом в присланных заявках, и таким образом рассказывать обо всем украинском. Посты в соцсетях будут сопровождаться хештегом #підтримайсвоїх.

Владельцы бизнеса могут заполнить универсальную форму, а редакторы портала выложат статьи в открытый доступ.

– Когда карантин продлили, мы поняли, что это надолго. Причем это не просто ограничения на бытовом уровне, но и «карантин» для торговли, предпринимательства, любой деловой активности, – говорит соучредитель C-Element Екатерина Кухарчук. – С одной стороны, мы осознали, что будет дефицит качественного масс-маркета из-за рубежа, с другой — многие украинские бренды могут не пережить кризис. Чтобы продемонстрировать, что отечественные проекты, услуги и товары ничем не хуже иностранных и могут заполнить пустые ниши, мы и запустили проект #підтримайсвоїх.

Подавать заявку могут не только фешен-бренды, но и все, кто причастен к творческой индустрии: фотографы, стилисты, режиссеры, блогеры, графические дизайнеры, художники, издатели или продавцы арт- и бизнес-литературы, а также импортеры либо дистрибьюторы тканей и фурнитуры и т.д.

– Сначала мы собирались ограничиться только модными брендами. Однако потом поняли: поддержка важна всем творческим людям – и фотографам, которые потеряли или отсрочили заказ, и стилистам, и владельцам школ шитья, – рассказывает соучредитель C-Element Мария Моложон. – Мы просто открыли доступ для всех. Если хотя бы несколько человек запланируют или купят какие-то товары, воспользуются сервисами, закажут услуги – это уже большая поддержка.

На сайте опубликованы материалы об экологическом бренде из Ивано-Франковска, семейном книжном магазине из Ирпеня, о вязаном декоре для дома, дизайнерских деревянных светильниках, при производстве которых не пострадало ни одно дерево, и множество других.







