Шмыгаль не хочет отпускать заробитчан в Европу

В Кабинете министров выступили с предложением переговоров со странами Европейского Союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Шмыгаль отметил, что провел встречу с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство на срок от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Напомним, Кабинет Министров Украины временно запретил украинцам выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.

Ранее, с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось более 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет координировать взаимодействие с ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины.

"По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля буду координировать взаимодействие с коллегами в странах ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Такой выезд должен предусматривать медицинские гарантии, безопасность и достойные условия работы", - написал вице-премьер в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, правительство продолжит создавать достойные условия труда в Украине, однако "те, кто хочет уехать на сезонную работу за границу, будут иметь такую возможность".

Напомним, накануне Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства украинцев на сезонные работы за рубежом при условии легального трудоустройства от 3 месяцев.

Тарас Березовец прокомментировал ситуацию в своем Телеграм-канале:

"Похоже, в правительстве перепутали , что они не в XIX столетии и решили вернуть крепостное право. Теперь Шмыгаль официально признал, что у нас Кабмин решает, кто поедет на работу за границу, а кто нет. Это уже по сути торговля людьми. Дадите нам денег - выпустим людей, не дадите - не выпустим..."

Источник: УНН







