Харьков: начато производство из-за убийства матерью 11-летней дочери

По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сегодня, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека", - рассказали в полиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.

"Около 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью", - добавили в полиции.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно, голова принадлежала дочери задержанной.

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Жители села Подворки, в котором случилась трагедия, рассказали, что Татьяна злоупотребляла алкогольными напитками до рождения ребенка. Она - из многодетной семьи, а брат, с которым жила в одном доме, имеет недостатки слуха и речи. Еще одного брата женщины убили несколько лет назад. Других родственников не часто видели в них в гостях.

"Раньше она пила, сильно, когда еще ребенка не было. Сейчас я ее пьяной не видела. В прошлом месяце встретились с ней на улице, выглядела нормально. Хотя мы же не знаем, что у них там дома творилось", - отметила местная жительница Марина.

Также соседи сообщают, что семья жила небогато, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает сосед, всегда была ухожена.

Местные жители утверждают, что женщина была адекватной, а выпивала только по праздникам. Но во время задержания женщина была неадекватна, хотя алкоголь и наркотики не употребляла.

Позже в сети появились видео судебного заседания, на котором выбирают меру пресечения 38-летней матери, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери. Согласно новым фактам, перед тем, как отрезать голову дочери, она якобы ударила ее ножом 20 раз.

Суд арестовал ее на два месяца, без права на залог. На суде женщина вела себя агрессивно и делала странные заявления.

«Я не буду вас слушать, потому что я не являюсь тем, за кого вы меня выдаете», - заявила подозреваемая Татьяна. Она также отказалась объяснять свои действия полицейским.

Источник: InfoKava