Видеовстреча глав МИД "нормандской четверки": что обсудили

В ходе сегодняшних переговоров министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

“Наша позиция остается неизменной, ее полностью поддерживают партнеры из Германии и Франции, о том что у нас ТКГ, в которой присутствуют Россия — как государство-агрессор, Украина — как государство, что защищается от агрессии и ОБСЕ — как посредник, а также приглашенные участники, остается ключевым механизмом для взаимоприемлемых решений которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации нашей территории. Я отметил во время разговора, что мы готовы к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будем пересекать наши красные линии”, — сказал Кулеба.

По его словам, определенная часть разговора была посвящена “попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемым Донецком и Луганском”.

Кулеба отметил, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, но не с незаконными формированиями.

“Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности, и это еще раз показывает, что любая политическая дискуссия, и в ”нормандском формате“, базируется на принципе ”сначала безопасность“. Мы договорились с коллегами, что мы продолжим эту практику общения с министрами, будем обсуждать весь комплекс вопросов, связанный с нормандской, минской повесткой дня. Сегодня мы также уделили внимание вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования, для безопасности и здоровья граждан на оккупированных территориях”, - отметил министр.

Он сообщил, что во время разговора было неоднократно отмечено, что СММ ОБСЕ и МККК должно быть обеспечено возможность иметь доступ к оккупированным территориям и эффективно выполнять свои задачи.

Также обсудили, как люди могут получать пенсии на оккупированных территориях — это должно решаться исключительно в правовом поле Украины.

“Мы достигли договоренности о том, что ТКГ должна как можно скорее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, когда такое прекращение огня будет введено. И, конечно, уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами ... Мы еще далеки от реализации формулы „всех на всех“, поэтому нужно двигаться вперед. Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. Я особо подчеркнул необходимость освобождения украинцев, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму”, - отметил дипломат.

В ходе переговоров российская сторона подняла вопрос создания "консультативного совета".

"Мой российский "коллега" Сергей Лавров поднял этот вопрос (создания "консультативного совета" - ред.) и довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги по поводу консультативного совета", - рассказал Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, во время разговора российский министр пытался "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемыми "Донецком и Луганском".

"В связи с этим я хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающих на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированными территориями и внутренне перемещенными людьми", - добавил дипломат.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей о создании "консультативного совета".

Позже в СМИ появилась информация о том, что Украина в Минске подписала договоренности о создании специального "консультативного совета", в котором ОРДЛО фиксируется в качестве субъекта. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы по итогам заседания 11 марта.

В Офисе Президента в ответ заявили, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе остаются Украина и Россия.

Как сообщалось, фракция "ХДС/ХСС" в Бундастаге Германии выступила с заявлением о том, что попытки прямых переговоров Украины и ОРДЛО подрывают усилия Трехсторонней контактной группы.



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В то же время народные депутаты Украины на внеочередном заседании одобрили проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов.

Так, постановление имеет целью призвать к осуждению действий РФ, направленных против территориальной целостности и суверенитета Украины, а также:

▪️ продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь;

▪️ требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Автономной Республики Крым и города Севастополя;

▪️ требовать от России обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированных территориях Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека;

▪️ требовать от РФ прекращение наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества обратился к международному сообществу противодействовать попыткам России избежания санкций под предлогом борьбы с коронавирусом.







