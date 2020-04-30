Европа пожалела Россию, которая "опасается за свою безопасность"

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность. А значить, необходимо дать ей больше гарантий. Об этом говорится в докладе брюссельской Международной кризисной группы (ICG), сообщает DW.

Какой Европа видит войну в Донбассе

Авторы доклада пришли к выводу, что нет необходимости поставлять Украине вооружение, если оно "не изменит баланс сил". Авторы документа считают, что война на Донбассе началась не только из-за желания Украины войти в ЕС и НАТО. По мнению аналитиков, Москва воспринимает ее как элемент противостояния России с Западом, который, мол, имеет целью "сдерживания, ослабления и принуждения" РФ.

Поэтому, по мнению ICG, "коллективный Запад", даже поддерживая Украину, должен "искать новые подходы к европейской безопасности с Москвой". Иными словами – начать с ней договариваться.

В ICG агрессию России объясняют тем, что она чувствует себя недостаточно в безопасности. Поэтому Западу необходимо "честно признать опасения России в сфере безопасности" и вместе с Москвой пытаться их развеять. Эксперты считают, что поставки вооружения Украине не поможет решить конфликт на Донбассе. Мол, оно не помогает закончить войну за один день.

"Если дополнительная помощь Запада не изменит баланс сил, то это ни на что существенно не повлияет. Если же она изменит баланс, то способность России к эскалации все равно будет значительно больше, чем Украина", – говорится в докладе.



Что предлагают сделать с санкциями

В ICG предлагают сделать политику санкций против России более гибкой и привязать их снятие к конкретным шагам Кремля.

"Примером они называют предоставление РФ доступа к отдельным рынкам капитала или ограниченных технологий и услуг в нефтяном секторе, если Москва успешно заставит сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и соблюдать прекращение огня. В случае повторных нарушений в ICG предлагают Евросоюза снова вводить отменены санкции", – говорится в публикации.



Вернуть санкции будет нереально

Правда, возвращение санкций потребует отдельного решения Совета ЕС, в которой все 27 государств блока должны будут единодушно проголосовать "за".

В ответ на вопрос корреспондента DW директор программ ICG по Европе и Центральной Азии Ольга Оликер признала, что такое решение могут и не принять. При этом она отметила: "Сохранение единства относительно политики, которая не работает, сомнительна победой".



Кто автор доклада

ICG – это аналитический центр с головным офисом в Брюсселе. В нем работают около 120 сотрудников во многих странах, в частности, в Киеве и Москве. Доклад по войне на Донбассе была подготовлена, среди прочего, на основе консультаций с официальными лицами из Украины, России, стран ЕС и НАТО, отметили в ICG.

Как сообщалось ранее, Украина заблокировала очередную манипулятивной резолюцию России в ООН, которая предусматривала ослабление режима санкций на период пандемии коронавируса.

В Госдепе США заявили, что Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.







