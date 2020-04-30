Закон о рынке земли официально опубликован

Сегодня, 30 апреля, в официальной прессе обнародован закон о рынке земли, который ранее подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. С этой даты в Украине фактически снимается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

При этом до 1 января 2024 года покупать участки смогут только граждане Украины, причем не больше 100 га в одни руки. После этой даты землю разрешат продавать компаниям, владельцами которых также являются исключительно украинцы. Для них лимит "в одни руки" составит 10 тыс. га. Вопрос продажи с/х земли иностранцам будет решаться отдельно – на референдуме.







