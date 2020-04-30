Короновирус - пандемия. Самое важное за 30 апреля

В четверг общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 227 638 человек. В свою очередь, выздоровели 972 719 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 60 967 человек, в Италии - 27 682 человек, Великобритании - 26166, Испании - 24275 и во Франции - 24121. В Китае в целом - 4637.

Всего в мире 3193886 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1039909), Испания (236 899), Италия (203591), Франция (166 543), Великобритания (166 441), Германия (161539), Турция (117589) и Россия (99399).

В Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии. Об этом сообщает Минздрав Украины.

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"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.

В ЦОЗ добавили, в частности - болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков.







