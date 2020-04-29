Скандальный рынок Барабашова в Харькове: очередной конфликт

В полции открыли два уголовных производства из-за конфликтной ситуации, которая произошла на территории ТЦ "Барабашово" с участием 70 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"28 апреля в 9:00 во время проведения демонтажа двух торговых павильонов на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием около 70 граждан. По предварительным данным, между предпринимателями и представителями концерна возникла словесная перепалка, также неустановленные лица применили газовый баллончик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по заявлениям обеих сторон конфликта следователем Московского отдела полиции открыто два уголовных производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.

Все обстоятельства устанавливаются.



Напомним

27 февраля на территории ТЦ "Барабашово" состоялись массовые беспорядки с участием представителей ТЦ "Барабашово" и лиц, которые пытались принять меры по демонтажу въездной арки в торговый центр. Участники схватки применили оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.

Было сообщено о подозрении 56 участникам столкновений.

"В тот же день по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 55 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках. У задержанных изъято 7 травматических пистолетов "Stalker", "Retay", "EKOL" "ФОРТ-12 СМ" и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении 56 лицам-участникам конфликта на "Барабашово" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины.

Конфликты на "Барабашова" сопровождаются поджегами.

В 2.50 16 апреля охранники рынка "Барабашово" сообщили дежурным, что горят торговые помещения ТРЦ "Барабашово".

По словам очевидцев, площадь пожара составляла 200-250 квадратных метров. Тушить пожар отправились спасатели на 11 автоцистернах.

"О пожаре своевременно сообщили, не дав огню распространиться. Торговые здания находятся вплотную, в соседних начали падать витражные стекла", - отметил Лупандин. В 4.31 пожар ликвидировали полностью. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, предварительно специалисты рассматривают технические причины возникновения огня и неосторожное обращение с огнем. Также специалисты рассматривают версию заноса открытого источника огня (поджога), поскольку пожар начался в отдельном двухэтажном здании на улице Амурской. По словам Лупандина, в соседних помещениях сработали системы локального тушения пожара, что и помогло избежать более масштабных последствий.



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В общем, когда город засыпает, барабашовская мафия просыпается и... старается побить все рекорды конфликтов на рынках в Днепре и в Одессе. Кернес - наблюдает. Вероятно. Или участвует. Вероятно...







