Послы стран G7 и ЕС всерьез интересуются Венедиктовой и ее планами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС во время которой обсуждалось состояние расследования резонансных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора.

"28 апреля 2020 года состоялась онлайн-встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" и ЕС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на этой встрече Генеральный прокурор сообщила иностранным партнерам о задачах и целях, достижение которых являются ключевыми в процессе дальнейшего реформирования органов прокуратуры Украины, над которыми сейчас работает ведомство, а также об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах.

"Прокуратура действует в рамках закона, неуклонно следуя принципу верховенства права. Мы стоим на твердой позиции независимости органа и продолжении курса его реформирования. Нам важна поддержка продолжения качественных трансформаций в прокуратуре со стороны международного сообщества", - отметила она.

Кроме того, стороны обсудили возможные перспективные направления расширения и углубления сотрудничества.

Руководители дипломатических представительств поздравили продолжение реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Офис Генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.

Напомним, 27 апреля Офис Генерального прокурора сообщил, что завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

В тот же день активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, ведь считают, что "она развалила дело об убийстве Гандзюк".

Генеральный прокурор отреагировала на акцию протеста, отметив, что по делу "начался процесс ознакомления с материалами следствия".



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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица (Венедиктовой - ред.) из-за незадекларированного имущества", - сказала Чемерис.



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Руководители СБУ и ГПУ Баканов и Венедиктова не пришли на заседание Временной следственной комиссии ВР для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов, которое состоялось в одном из киевских кафе.

Стороны собрались, чтобы выяснить, когда будут наказаны заказчики убийства Екатерины Гандзюк и в каком состоянии расследования дел других активистов.

На заседание были приглашены глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и адвокат потерпевших по делу Екатерины Гандзюк.



Напомним

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 Генпрокуратура объявила голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривен.

6 июня 2019 пятерых непосредственных исполнителей нападения осуждили на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.







