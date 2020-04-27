"Кто заказал Катю Гандзюк" - так и не выяснено, хотя Венедиктова следствие "завершила"

Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). Об этом заявил во время брифинга заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко, передает корреспондент УНН.

"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. В соответствии с уголовно-процессуальным закона прокурорам сегодня принято решение объявить об этом Владиславу Мангеру и Алексею Левину и другим участникам производства", - заявил Симоненко.

Напомним, в марте Печерский районный и суд Киева продолжил содержание под стражей на два месяца Алексею Москаленко (Левину), которого подозревают в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского - бывшего помощника одного из нардепов ВР, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, подозреваемого в руководстве преступной организацией в Херсонской области.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.



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Возможно Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать об изменении подследственности по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). Об этом заявил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка ОГПУ Роман Романчук во время брифинга.

"Согласно уголовно-процессуального кодекса это территория места совершения преступления, однако перед направлением в суд возможно мы будем ходатайствовать об изменении подследственности учитывая исключения обстоятельств", - сказал Романчук отвечая на вопрос, какой суд будет рассматривать производство.

Также он отметил, что если изменят подследственность, то Верховный суд будет решать, какой суд будет рассматривать дело.

Как сообщалось, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлено доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что по делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ключевого фигуранта дела, Алексея Левина, было задержан 24 января 2020 года в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексея Левина было экстрадировано в Украину.



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Активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову. Они считают, что она развалила дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

"Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всьго за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у Президента объяснений", - говорится в сообщении на странице активистов в Facebook.

Так, около 19:00 у Офиса Президента Украины на Банковой собрались протестующие спросить, почему дело Кати Гандзюк Офис Генерального Прокурора "слил". К ним вышла пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Далее часть активистов отправилась с протестами под дом, где живет Ирина Венедиктова.





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Активисты вечером пошли под Офис президента спросить, почему Владимир Зленский не сдержал своего слова. Они выразили протесты и требование освободить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, ведь считают, что она развалила дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

"Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у Президента объяснений", - говорится в сообщении на странице активистов в Facebook.

Венедиктова "слила" дело Гандзюк, считают активисты.

"Нам стало известно, что собираются объявить о завершении расследования по Мангер и Левину", - говорится в сообщении.

"Это очень плохо! Объясняем почему:

- до конца расследования еще три месяца; следственные действия и негласные следственные действия - незавершены; не закончили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайства по которым были удовлетворены;

- именно передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства - Владислава Мангера, рассчитывая таким образом на оправдательный приговор;

- ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера;

- организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. Это вполне логично, ведь Мангер уже передал его родным часть обещанных денег за молчание;

- Павловский также не дал никаких показаний.

Очевидно, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас. Иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, оставшимися для сбора доказательств и обрывать следственные действия.

У нас единственное объяснение: информация, что Мангер собирал деньги подтверждается. Собрал. Занес. Договорился.

Друзья, но это еще не конец! Так, дело сливают просто уже сейчас. Но мы уже неоднократно вместе с вами демонстрировали, что общественным давлением и вниманием можно требовать справедливости. Поэтому, пожалуйста, распространите максимально этот пост, чтобы как можно больше людей узнало правду и мы остановили это пока еще не поздно..."

"Вот вам и первая женщина прокурор", - добовил комментатор. - "На самом деле, не важно, какого пола этот генпрокурор. Имеет значение то, что за его деятельность личную ответственность несет Владимир Зеленский. Какой, представляя ее в парламенте, заявил, что «в историю она войдет как профессиональный и результативный человек». Нет. это очередной факап. От которого пахнет не просто привычной уже всем клоунадой, а насмешкой над смертью невинных людей..."





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К протестующим активистам вышла прессекретар Зеленского Юлия Мендель.

Далее часть активистов отправилась с протестами под дом, где живет Ирина Венедиктова.

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