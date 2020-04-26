Животные в зоопарках под угрозой голода и скучают за посетителями

Животные в зоопарках скучают и вскоре их будет нечем кормить, потому что они уже больше месяца без посетителей. Неравнодушные люди переводят средства в специальные фонды, или же самостоятельно привозят еду в зверинцы, говорится в новостях ТСН.

Директор Одесского зоопарка на карантине развлекает животных музыкой. Одни - внимательно слушают. Другие - пытаются даже подтанцовывать.

А в частный зоопарк под Киевом теперь наведываются только работники, поэтому на новых посетителей животные реагируют бурно. На недостаток внимания жалуются и хищники.

Играми или просто общением - в зоопарке пытаются сделать все, чтобы их подопечные во время карантина не чувствовали себя одинокими.

Чтобы коронавирус животных не достал, работники раз-по-раз дезинфицируют руки и надевают маски.Но в основном руководство зверинца теперь беспокоит отсутствие прибыли. Прокормить две сотни животных - это сотни тысяч гривен в месяц. Сделанные заранее запасы заканчиваются, поэтому пришлось создавать благотворительный фонд помощи животным.

«Зоопарк остался сейчас будто один на один с этой проблемой. Будем обращаться к людям за помощью. Потому что это все непонятно долго. Точнее, непредсказуемо долго. Сколько оно продлится, мы не понимаем», - говорит владелец частного зоопарка Михаил Пинчук.

С похожей проблемой столкнулись и в реабилитационном центре в Васильевке на Запорожье: «Нам нужны продукты и эти продукты, естественно, нужны в первую очередь тем, кто на 4 лапах», - говорит директор Александр Пылышенко.

Узнав о неурядицах, местные жители помогают кто чем может - целыми грузовиками продуктов или домашним вареньем. «Мы приехали из города Энергодара, собрали варенье в основном, немножко яблочек, крупы, морковь, собрали все наши жители города. Очень переживают, что зоопарк оказался вот в такой не очень легкой ситуации», - говорит волонтер.

Медведей Балабасика, Потапа и Аню в Васильевки в прошлом году забрали из Покровского частного зоопарка, что на Донетчине. Там их держали в ужасных условиях. За год они оправились и набрались сил. Повторение голодной жизни, говорят в зоопарке, животные не переживут.



Одесский зоопарк на карантине:







