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"Черные" археологи хотели вывезти из Украины меч и топоры времен Киевской Руси

Работники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных почтовых отправлений изъяли предметы археологии - аланский меч и два топора времен Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

Так, по информации таможенников, с одного столичного адреса в двух посылках отправлялись в Германию и Великобританию, согласно декларации, "реплики для настенного декора".

Предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой и визуально совсем не были похожи на заявленные реплики. Чтобы определить их ценность и происхождение, таможенники направили обнаруженное на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Согласно профессиональному выводу, одна из археологических находок является мечом меотського типа середины IV - V вв.

Два предмета из другой посылки являются топорами, аутентичными образцам ударно-рубящего оружия времен Киевской Руси XI-XIIІ вв. Оба топора, имеют историческую и культурную ценность и являются предметами археологии.

Сообщается, что в обоих случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Меч и топоры изъяты.



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