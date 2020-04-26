Француз на карантине пробежал марафон на своем семиметровом балконе

Энтузиаст фитнеса, житель французского города Бальма Элиша Ночомовиц, доказал, что если очень захотеть, то можно пробежать марафон даже дома, на своем балконе длиной всего семь метров, пишет Daily Mail.

32-летний бегун преодолел дистанцию в 42,2 километра за 6 часов 48 минут. Всего француз сделал около шести тысяч кругов по балкону.

Любитель снял свой марафон на видео и поделился им в соцсетях. Он рассказал, что в итоге сбился со счета, но ему помог шагомер. Также Ночомовиц признался, что его начало подташнивать от кружения по балкону.

Элиша отметил, что таким образом он хотел показать, что при желании заняться любимым видом спорта можно даже в условиях, которые, казалось бы на первый взгляд, совершенно неподходящие.

Видео можно посмотреть тут.











