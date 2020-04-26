Лучший фильм для домашнего просмотра - "Однажды в Голливуде"

Кинокартина известного режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получили главную награду премии домашних релизов Home Media Awards.

Фильм "Однажды в Голливуде" пополнил свой и без того внушительный багаж наград. Ранее фильм уже завоевал две статуэтки "Оскар", три "Золотых глобуса", премию BAFTA, премию гильдии киноактеров США, премию критиков, премию "Спутник" и другие.

После присуждения премий Home Media Awards список наград фильма пополнился главной наградой премии "Титул года", а также статуэткой за "лучший фильм для домашнего просмотра".

"Игра престолов" от HBO получила статуэтки за лучший релиз на диске и лучший дизайн. "Алита: Боевой ангел" режиссера Роберта Родригеса победила в четырех номинациях. Также награды достались картинам "История игрушек 4", "Мстители: Финал", "Звезда родилась". Всего премия Home Media Awards вручается в 46 разных категориях.

Источник: telegraf



