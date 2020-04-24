Будем с хлебом: яровыми культурами засеяли уже 7,8 млн га

По состоянию на 23 апреля аграрии засели яровыми культурами 7,8 млн гектар земли, что составляет 52% от запланированных площадей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Несмотря на засушливые погодные условия и дефицит влаги, аграрии за неделю (с 16 по 23 апреля) посеяли еще 3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Так, по состоянию на 23 апреля полевые работы проведены на площади 7,8 млн га, что составляет 52% к прогнозу (15,3 млн га). Ход весенней посевной демонстрирует положительную динамику", - говорится в сообщении.

В частности, посеяно:

· Яровой пшеницы - 119 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га;

· Ярового ячменя - 1 млн 73 га с 1,1 млн га;

· Кукурузы - 2,4 млн га с 5,4 млн га;

· Сахарной свеклы - 199,8 тыс. га с 209 тыс. га;

· Подсолнечника - 3,2 млн га с 6,2 млн га;

· Сои - 237 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.

"Наибольший прирост площадей за неделю произошел за счет посева кукурузы +1,4 млн га и подсолнечника 1,2 млн га. Лидерами по темпам посева этой неделе были агропроизводители Николаевской (+314 тыс. га), Полтавской (+274 тыс. га) и Кировоградской (+257 тыс. га), Одесской (+247 тыс. га) и Запорожской (+218 тыс. га) областей", - говорится в сообщении.

По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19 аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.







