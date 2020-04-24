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Вчера, 20:00
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Нардепы требуют срочных действий: энергетическая отрасль в глубоком кризисе

Депутаты требуют срочно созвать заседание комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ для подготовки плана выхода энергоотрасли из кризиса. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк на своей странице в Facebook.

"Молчание на всех уровнях власти по, возможно, самому масштабному кризису в энергетике в течение последних лет - это проблема. Огромная проблема. Поэтому вместе с коллегами - членами комитета энергетики и ЖКУ, требуем провести неотложное заседание комитета. И пригласить на него наконец-то (впервые) руководителей государственных органов, предприятий и ассоциаций отрасли. Мы должны совместно как можно быстрее разработать план выхода отрасли из кризиса", - написал Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.



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