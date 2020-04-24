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Общество / Криминал
Вчера, 18:00
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СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления с госсредствами при закупках продуктов питания

Сотрудники СБУ и Офиса Генпрокурора разоблачили хищения почти 1,4 миллиарда гривен в процессе закупки пищпродуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Так, в ходе расследования правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов госучреждения “Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины”.

“На торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млн гривен”, — говорится в сообщении.

“Во время проведения следственных (розыскных) действий сотрудники спецслужбы установили, что в ходе реализации противоправного механизма, победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, они списываются из Государственного резерва. Они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления”, — написали сотрудники Службы безопасности Украины. Отмечается, что при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества.

“При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Поэтому продукты не соответствуют требованиям, определенным в тендерной документации”, — пишут правоохранители.

“По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов”, — резюмировали в пресс-центре СБУ.



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