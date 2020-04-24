Конспирология: ученый из Уханя заявляет, что COVID-19 невозможно создать искусственно

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что коронавирус невозможно создать искусственно. Об этом он рассказал в интервью каналу CGTN.

Ученый отметил, что нет никаких доказательств, что вирус имеет искусственные или синтетические следы.

По его словам, некоторые ученые убеждены, что для синтеза вируса необходимо иметь исключительные умственные способности и посвятить этому процессу очень много времени.

Поэтому Чжимин убежден, что человечество все еще не способно создать такой вирус.

Ученый опроверг теорию, что вирус мог распространиться из института, где он работает, поскольку они имеют очень четкий регламент обращения с вирусами и образцами.

Кроме того, он подчеркнул, что ни один из сотрудников учреждения не заболел COVID-19.

Чжимин добавил, что команда продолжала работать даже когда было объявлено о блокировании границ и что институт продолжает проводить исследования коронавируса в различных областях.

В частности отмечается, что есть команда, которая работает над разработкой лекарств, исследует вакцины и патогенез.

Также есть группы, которые ищут ответы на основные вопросы, включая происхождение вируса и общие характеристики вируса.

Чжимин отметил, что понимает, почему у людей возникли подозрения об утечке вирус из института, поскольку первая вспышка СOVID-19 был зафиксирован именно в городе Ухань.

Также он добавил, что некоторые политики и СМИ целенаправленно вводят людей в заблуждение, сообщая им непроверенную информацию.







