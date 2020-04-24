Коронавирус COVID-19: все самое важное за 24 апреля

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 190 788 человека. В свою очередь, выздоровели 738 257 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 49 887 человек, в Италии — 25 549 человек, в Испании — 22 157, Франции — 21 889 и Великобритании — 18 791. В Китае в целом — 4636 умерших, за последние 6 суток изменений нет.

Всего в мире 2 708 470 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (868 945), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 460), Германия (153 129) Великобритания (139 246) и Турция (101 790). Чуть позади идет Иран (87 026), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 884) по количеству инфицированных.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.



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В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 году поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19", - сообщили в Минздраве.



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Сотрудники Луцкого центра первичной медицинской помощи записали на видео "антикоронавирусный" танец. Ролик опубликован в соцсетях.

"Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID -19, ожидается полнометражный клип с участием 19-DIVOC" - сообщили медики.

В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения.

Ранее сообщалось, что медики в госпитале в Ухане станцевали для больных коронавирусом.















