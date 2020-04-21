Места массового туризма в мире абсолютно опустели

Легендарные туристические места в мире, ещё несколько месяцев назад переполненные людьми, абсолютно опустели.

В 2017 году мы рассказывали на нашем сайте в рубрике "Как живут люди в мире" о монастыре Монт-Сен-Мишель, который находится во Франции.

Городок-остров окружён с трёх сторон морем, а с материком его связывает дорога-дамба. Чем поражает ещё эта местность - фактически монастырь стоит среди песков. Но два раза в лунные сутки начинается прилив, и гора становится островом.

Ради этих чудес и ездили сюда миллионы туристов. Подробнее вы можете прочитать об этом удивительном месте на нашем сайте по ссылке Как живут люди в мире: Монт-Сен-Мишель, Франция.

Главное, что поражало в этом удивительном месте - огромное количество туристов. В обычное время аббатство Монт-Сен-Мишель привлекает более двух миллионов посетителей в год. Сейчас их нет - совсем. И это очень тягостно для жителей, для которых туристы - единственный источник дохода. Сейчас на острове постоянно живут 30 человек, чьи доходы всецело зависят от туристов - отели, рестораны, магазины, кафе. Но аббатство - на карантине.







