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Технологии / Здоровье
Вчера, 21:38
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Цукерберг представил тепловую карту распространения коронавируса

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг представил «тепловую карту» коронавируса, основанную на пользовательских данных, которая направлена на то, чтобы помочь отследить распространение болезни и спланировать возобновление жизни общества.

Карта, разработанная исследователями из Университета Карнеги-Меллона, основана на ответах на опросы, в которых пользователям Facebook и Google предлагается самостоятельно сообщать о симптомах COVID-19, сообщает Daily Mail.

Исследователи говорят, что ответы в сочетании с другими данными, такими как медицинские заявления и медицинские тесты, могут дать более полное представление о пандемии коронавируса, чем одни только положительные тесты, и более быстрыми темпами.

Первая карта основана на более чем двух миллионах ответов на опросы, которые задавали пользователям Facebook их симптомы в течение 10 дней ранее в этом месяце.
Цукерберг сказал, что тепловая карта расширяется, чтобы охватить пользователей по всему миру.

В течение следующих нескольких недель исследователи в США надеются использовать эти данные для составления прогнозов, которые помогут больницам, службам первой помощи и другим должностным лицам здравоохранения предвидеть количество госпитализаций, связанных с применением COVID-19, и количество реанимационных отделений в их районах.

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