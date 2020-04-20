Город Почаев закрыли на карантин из-за коронавируса в лавре и большого числа контактов

Упрямство священнослужителей УПЦ МП может привести к беспрецедентной вспышке коронавируса по всей Украине - среди большого количества верующих, посетивших храмы и находившихся в контакте с близкими и знакомыми, могут оказаться инфицированные коронавирусом. И такое предположение начинает подтверждаться.

В городе Почаев Кременецкого района Тернопольской области, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.

Об этом написал первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Фейсбуке.

"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города".

По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая, передает Украинская правда.

Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.

Напомним, 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.

В Почаевской лавре подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.





