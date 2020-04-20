В некоторых странах Европы начали понемногу ослаблять требования карантина

Ряд европейских стран начал проводить ослабление ограничений, введённых во время коронавирусной инфекции. В частности, Германия после почти что месячного карантина ввела послабления Германия.

Страна выровняла кривую новых инфекций и на прошлой неделе заявила, что контролирует распространение. Но социальное дистанцирование остается в силе.

В некоторых регионах обязательно носить маски для лица на публике, и это настоятельно рекомендуется. В школах разрешили сдать экзамены старшеклассникам. Вновь открылись небольшие магазины, автосалоны и магазины велосипедов.

Уровень смертности Германии от Covid-19 значительно ниже, чем у многих европейских соседей. Основным фактором таких показателий называют эффективное крупномасштабное тестирование в диагностических лабораториях и отслеживание носителей.

Страна в понедельник, 20 апреля, зарегистрировала 1775 новых случаев за прошедший день. В то же время умерли 11 человек (всего в Германии зафиксированы более 4400 смертей).

Продолжают печально лидировать Италия и Испания.

За последние 24 часа в Испании было зарегистрировано еще 399 смертей Covid-19, в результате чего их общее число достигло 20 852.

Это вторая по величине смертность в Европе после Италии. В обеих странах число умерших за день уменьшается.

В Испании более 200 000 человек инфицированы этим вирусом, но, согласно последним официальным данным, 80 587 человек выздоровели.

Что касается Германии, то каждый регион - земли Германии - по-своему осуществлет частичное ослабление требований карантина.

Например, в густонаселенном регионе Северный Рейн-Вестфалия вновь открылись как крупные магазины, так и небольшие. В других местах работу могут начать только те, которые имеют площадь менее 800 кв. м.

Предполагается, что карантин в Германии продлится до 3 мая.

Какова ситуация в других странах Европы?

В Австрии садовые центры, магазины DIY и небольшие магазины вновь открылись на прошлой неделе, но со строгими правилами социального дистанцирования. Клиенты должны носить маски, как в Чехии и Словакии.

Чехия с 20 апреля начинает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Разрешается возобновить работу рынкам. Граждане также могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин.

Во Франции разрешат возобновить посещение домов престарелых. Физический контакт по-прежнему запрещен. Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно. Стоит отметить, что коронавирус был зафиксирован в 45% французских домов престарелых.

В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.

Несмотря на самый большой суточный рост коронавируса, в Польше открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.

Источник: BBC

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