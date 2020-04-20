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Политика / Здоровье
20-04-2020, 17:08
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Коронавирус серьёзно обрушил государственную экономику Китая

Общая чистая прибыль, полученная предприятиями, принадлежащими центральному правительству Китая, в течение первых трех месяцев 2020 года упала на 58,8% по сравнению с годом ранее, сообщил регулятор государственного имущества в понедельник, 20 апреля.

Беспрецедентное падение произошло из-за снижения прибыли в авиации, автомобилестроении, туризме и нефтяной промышленности, которые были разрушены кризисом коронавируса, заявил пресс-секретарь Государственной комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC) Пэн Хуаган на пресс-конференции в Пекине, сообщает Reuters.

Китай будет прилагать усилия для предотвращения банкротства государственных капиталовложений, снижения оплаты труда и увольнения, добавил Пэн.

По итогам первого квартала 2020 года экономика Китая упала на 6,8% - впервые с 1992 года, заявил в понедельник, 20 апреля, директор общего экономического отдела Госкомитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн.


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