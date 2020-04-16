Генерал-майор СБУ Шайтанов арестован по подозрению в измене

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича сроком до 14 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также следственный судья Шевченковского районного суда города Киева обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову Валерию Альбертовичу безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний и в случае установления такого диагноза, принять меры с целью обеспечения соответствующего лечения.

Напомним, СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, которого подозревают в подготовке терактов и работе на ФСБ.







