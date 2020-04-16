Прекратят ли участники финансового рынка онлайн-платежи с 28 апреля

Украинская ассоциация платежных систем в комментарии изданию Ua.News сообщила, что с 28 апреля 2020 года участники финансового рынка будут вынуждены прекратить свою деятельность. Будет невозможно получить денежный перевод, оплатить услуги и воспользоваться безналичными средствами.

Эксперты прогнозируют расшатывание финансовой системы из-за Закона о финмониторинге, который внедряет ряд изменений уже в конце апреля.

В частности, для того, чтобы осуществить перевод средств или оплатить услуги онлайн, людям нужно будет пройти процедуру полной идентификации. По словам представителей Ассоциации, сегодня Нацбанк не утвердил четких рекомендаций относительно процедуры дистанционной идентификации, а возможность сделать ее дистанционно видит исключительно через BankID, но к этому способу подключено лишь 14 банков.

Новый Закон отменяет старые правила, но не предоставляет альтернативных, понятных рынку и приемлемых для реализации правил работы. Следовательно, после 28 апреля все участники финансового рынка будут вынуждены или работать с нарушениями, или прекращать свою деятельность до появления четких правил работы.



* * *

Издание Минфин объясняет сущность проблемы и новые правила финмониторинга.



За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей.

Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, фискальные и антикоррупционные органы более 1,1 тыс материалов, связанных с отмыванием «грязных» денег. Общая сумма финансовых операций, попавших под «колпак», перевалила за 134 млрд грн.

В этом году финразведка станет еще активнее, а круг украинцев, которыми заинтересуются «компетентные органы» — еще шире. Ведь уже в конце апреля в силу вступит новый «антиотмывочный» закон. Он расширит и перечень контролируемых операций, и список тех, кто будет эти операции мониторить.



Угодили кредиторам

Недостаточное усердие Украины в борьбе с легализацией преступных доходов могло стать еще одним поводом для недовольства кредиторов, а значит, затормозить получение очередного транша от МВФ и макрофинансовой помощи Евросоюза. Поэтому правительство и Минфин, в частности, сделали все, чтобы претензий к нашей стране со стороны кредиторов было как можно меньше.

Результат увидим очень скоро – новая версия Закона «О предотвращении и противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№361-IX) вступит в силу 28 апреля этого года.

«Усиление борьбы с отмыванием «грязных» денег – это мировой тренд: чем явственней становится угроза терактов, тем глубже государство хочет контролировать, в том числе, и финансовые операции. Но нужно учитывать, что введению жесткого контроля над финансовыми потоками в развитых странах предшествовало внедрение эффективной защиты права собственности. И это очень важно. В наших же реалиях расширение полномочий любого контролирующего органа, а закон как раз и решает эту задачу в отношении Госфинмониторинга, будет означать только одно – новый виток коррупции», — уверен старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.



Какие операции будут контролировать

Закон увеличил пороговые суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн., с конца апреля — только операции, которые стартуют с 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля над экспортно-импортными операциями.

1. В поле зрения попадут все заграничные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличкой — внесение, перевод, получение — на сумму от 400 тыс. грн.

2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн.

Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.

Юристы предупреждают: лучше не дробить перевод, чтобы не привлечь внимание финразведки.

«Платежные системы будут обязаны проводить верификацию своих клиентов, если обнаружат признаки связанности финансовой операции с другими финансовыми операциями, даже если не была достигнута пороговая сумма в 30 тыс. гривен. К примеру, если с одинаковых кошельков в течение рабочего дня отправлены два транша по 25 тыс. гривен, вторая операция будет подлежать обязательному мониторингу, так как есть все признаки подозревать клиента в дроблении суммы для обхода требований по верификации», — поясняет младший партнер юридической компании «Legal House» Анатолий Киселев.

3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино, и т.д.

К субъектам первичного финансового мониторинга будут причислены лотереи и азартный бизнес — букмекеры, казино и другие. Они будут следить за «чистотой» средств своих клиентов.

Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн. А это значит, к примеру, что наши чиновники и политики уже вряд ли смогут объяснить появление значительных средств на своем счету или ликвидных активов банальным везением игрока.

4. Операции с виртуальными активами, в том числе, криптовалютами.

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте в эквиваленте от 30 тыс. грн, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент, в свою очередь, обязан предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. То есть служба уже расследует операции с криптой, и имеет достаточно успешных кейсов таких расследований. Министр финансов также сообщила, что соответствующие нормы в антиотмывочном законе – первый шаг на пути легализации обращения криптовалют в Украине.



Замораживать активы будут без суда и следствия

Любая операция, вызвавшая подозрение у финучреждения, будет приостановлена. Юристы не исключают, что бдительность финансистов сильно возрастет. Ведь новое законодательство в разы увеличивает размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей. Например, для банков максимальная сумма штрафа составит 5 млн евро. Поэтому они вряд ли захотят ссориться с финразведкой и предпочтут перестраховаться.

Но главное – это расширение прав Госфинмониторинга: финразведка сможет замораживать активы только лишь на основании подозрения в том, что они связаны с финансированием терроризма, причем для этого не потребуется даже решения суда.

Что касается субъектов финмониторинга, то руководством к действию (то есть блокировки средств) для них станут специальные списки. Если клиент банка сам находится в таком списке или работает с его фигурантами, его активы будут заморожены. На первый взгляд, норма выглядит вполне безопасно для рядовых граждан. Но в действительности от такой ситуации не застрахован никто.

«Банк, зафиксировавший активы, связанные с терроризмом, обязан их заморозить и уведомить об этом СБУ. Снять заморозку банк обязан не позднее следующего рабочего дня после исключения лица из списка или получения заключения от СБУ, что лицо-владелец замороженных активов не включено в список. Таким образом, закон уже предусматривает варианты, когда заморозка возможна ошибочно. Только потому, что у вас похожее имя (наименование) с фигурантом «черного» списка», — говорит партнер юридической компании «Legal House» Наталья Радченко.

Отвечать за такие ошибки никто не будет. «В случае замораживания активов, максимум, на что может рассчитывать клиент – это разблокировка. Компенсировать ущерб или упущенную выгоду ему не будут», — рассказала юрист ЮФ «Мисечко и партнёры» Ирина Низькая.



Если счет заблокируют

Для клиента блокировка счета обозначает невозможность пользоваться деньгами на протяжении всего срока, пока их «чистоту» будут проверять. Безусловно, в законе установлены предельные сроки блокировки, но их можно продлевать до бесконечности. Например, без предварительного уведомления клиента банк может заблокировать счет на 2 рабочих дня. Одновременно он обязан отправить информацию в Госфинмониторинг, а тот может продлить санкции еще на 7 дней и при этом уведомить соответствующий контролирующий орган о возможном уголовном преступлении.

Попавшие в такую ситуацию владельцы активов в условиях нашей действительности окажутся полностью бесправными. И вот почему.

Представим ситуацию, владелец банковской карты желает снять свои средства и выясняет, что сделать это невозможно. И телефонный звонок в банк точно не поможет разобраться в ситуации, если, конечно, банкиры будут действовать букве закона.

«В законе четко прописано, что субъект первичного финмониторинга уведомляет клиента о замораживании только в письменной форме и только на письменный запрос. То есть человеку придется сначала отправлять письменный запрос, потом ждать ответа в письменной форме. Значит, как минимум, несколько дней, он будет находиться в полном неведении. Не говоря уже о том, что письма могут просто теряться», — рассказывает Василий Андрусяк, руководитель практики налогового права АО Moris Group.



Как оспорить санкции

Решения о заморозке активов и применении других санкций могут быть оспорены в административном порядке. А, учитывая невероятную загруженность судов, это значит, что такие дела будут рассматриваться очень и очень долго.

Для целого ряда дел определены специальные требования – рассмотрение тремя судьями. А это еще дополнительное время. Ведь сейчас и одного судью для рассмотрения дела в админсуде нужно ждать долго, что уже говорить о том, чтобы собрать троих.

Некоторые дела могут рассматриваться в закрытом режиме, например, иск СБУ о внесении лица в перечень лиц, причастных к финансированию терроризма. А это сильно сужает возможность попавшего под «колпак» силовиков отстоять свое честное имя и возможность свободно распоряжаться имуществом.

Юристы говорят, что теперь, чтобы снизить риски «нестандартных» ситуаций, придется активнее коммуницировать с финучреждениями.

Чтобы избежать блокировки активов, лучше всего — заблаговременно предоставлять субъектам финмониторинга информацию о существенных, нестандартных, «рисковых» сделках.

«Например, если поступила значительная сумма на счет – лучше предоставить информацию о том, откуда она, за что и были ли уплачены налоги. Если ожидается получение активов от нерезидента, который зарегистрирован в непрозрачных юрисдикциях – провести предварительное согласование с банком. Работаете с политическими деятелями – объясните уполномоченным лицам суть такой деятельности, характер взаимоотношений, особенности. Гарантия, конечно не 100-процентная, но риски сводит к минимуму», — советует Василий Андрусяк из Moris Group.



Кто будет помогать финразведке

Обновленный закон расширяет перечень субъектов финансового мониторинга. Теперь следить за чистотой денег будут также платежные системы и лица, предоставляющие консультации по вопросам налогообложения. Что это означает? Как минимум, у платежных систем появятся горы дополнительной работы. Для клиента это может быть сопряжено с задержками в прохождении платежей.

Налоговые же консультанты присоединятся к коллегам – бухгалтерам и аудиторам, которые уже обязаны идентифицировать своих клиентов и мониторить их операции.

«Поскольку сама суть услуги по налоговому планированию предполагает анализ финансовых операций клиента, отчитываться по «сомнительным» транзакциям налоговые консультанты вряд ли станут. А вот на этапе первичной идентификации своих клиентов на общие требования закона придётся обратить внимание и использовать риск-ориентированный подход на этапе установления деловых отношений», — считает Анатолий Киселев из Legal House.

Как и ранее, клиентами с высокой степенью риска являются компании с отсутствующим бенефициаром, зарегистрированным в юрисдикциях, не исполняющих рекомендации FATF (Иран, Северная Корея) или в офшорных зонах, а также политики и другие публичные лица и фигуранты санкционных списков.

«В будущем нас ожидает серьезный контроль наличных финансовых потоков, детальное документальное объяснение рисковых для банка транзакций, реальная блокировка счетов для выяснения чистоты финансовых потоков. Европейская банковская система уже давно работает в таком режиме. Украина только приготовила площадку и пробует отдельные инструменты», — подытожила Наталья Радченко из Legal House.





* * *











