Сидите на Пасху дома - призывает Максим Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власть не может вмешиваться в дела церкви но может просить людей оставаться дома даже на Пасху. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасхальных куличей. Власть договорилась о онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ПЦУ раскритиковала решение митрополита МП в Украине Онуфрия проводить богослужения с прихожанами, несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные случаи COVID-19 среди служителей УПЦ МП.







