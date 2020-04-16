В МИД разъяснили, что информация из Ирана о "взаимопонимании" - не официальная

Меморандум "о взаимопонимании" по делу сбитого самолета Сообщение СМИ о меморандуме о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ, который Иран вроде предлагает подписать Украине, не является официальной информацией. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", - написал Кулеба.

В то же время информацию об упомянутом документе он не опроверг.

Отметим, накануне ряд СМИ, в частности "Радио Свобода", сообщили о том, что Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании по делу о сбивании украинского самолета над Тегераном.

По сообщению, Иран направил в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовных дел и судебных разбирательств против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародование данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

Напомним, накануне Кулеба провел беседу со своим коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем во время которой они обсудили противодействие пандемии COVID-19 и дальнейшие шаги в расследовании сбивания ВС Ирана украинского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.







