Коронавирус продолжает убивать: погибших уже 136 тысяч

По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 136 938 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 30 844 человека, в Италии — 21 645 человек, в Испании — 18 812 и Франции — 17 167 и в Великобритании — 12 868.

Всего в мире 2 063 161 инфицированных. Выздоровели 512 032 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (637 716), Испания (180 659), Италия (165 155), Германия (134753), Франция (134 582), Великобритания (99 489), Китай (83 367) и Иран (76389).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.



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В Украине 4 161 заразившихся коронавирусом.

За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения.

На амбулаторном лечении находится 2706 пациентов.

Госпитализировано 1455 человек, из них 62 ребенка.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека.

116 человек умерло.

186 - выздоровело.



