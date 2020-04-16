Обмен пленными состоялся: в Украину вернулись 19 человек

Украина возвратила 19 своих граждан, находящихся на временно оккупированных территориях. Они теперь направятся на обязательную обсервацию. Об этом в Телеграм сообщает Офис президента.

Террористическая "ДНР" доставила к контрольно-пропускному пункту "Горловка" автобус с участниками процесса. В процессе обмена принимали участие представители ОБСЕ.

Появился список из более 30 украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех». Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране.

Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.

Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на увольнение.



