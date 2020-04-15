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Куда истратят около 65 млрд грн, выделенных на борьбу с COVID-19, рассказал министр Степанов

Вчера ВРУ утвердила 64,7 млрд грн в Госбюджете на Фонд борьбы с коронавирусом. Эти деньги пойдут на выплату надбавок врачам, закупку медоборудования и увеличение резервного фонда Госбюджета. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

"Вчера ВРУ были внесены изменения в Госбюджет. Был создан Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн, куда же пойдут средства этого фонда?", - отметил Степанов.

Так, по его словам, средства будут использованы следующим образом:

* дополнительные выплаты медицинским работникам, повышение заработной платы до 300%;
* приобретение медоборудования, ИВЛ, средств индивидуальной защиты, лекарств, которые используются в процессе лечения больных на COVID-19;
* выплата гражданам Украины, которые потеряли работу из-за коронакризиса;
* предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от COVID-19;
* пополнение резервного фонда Госбюджета, который предлагается увеличить на 3 млрд грн. Часть этих средств пойдет на финансирование расходов местных бюджетов на обсервацию людей, которые приезжают из-за рубежа.

Напомним, по информации Минфина, в принятом Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено 15,8 млрд грн на доплаты к заработным платам для медицинских работников.


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