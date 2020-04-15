Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 01:11
71
Версия для печати

Зеленский назначил посла в Республике Албания

Президент Владимир Зеленский назначил нового Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Албания. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на сайте.

"Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Албания", – говорится в указе №136/2020.

Владимир Шкуров - опытный дипломат, его дипломатическая карьера началась в 1995 году. С 1996 по 2000 - первый секретарь, советник посольства Украины в Греции; с 2000 по 2001 - главный консультант Главного управления внешней политики Администрации президента Украины; с 2001 по 2003 - советник посольства Украины в Греции; С 2003 по 2005 - Генеральный консул Украины в городе Салоники, Греция; с 2006 по 2009 - заместитель директора - начальник отдела национальных меньшинств и вероисповеданий МИД Украины; сс 2009 по 2010 - советник-посланник представительства Украины при Палестинской Автономии при ПУ в Государстве Израиль;. с 2010 - по 2016 годы - Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Греческой Республике и посол в Албании, по совместительству.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пожар в Чернобыльской зоне: поджигатель установлен и задержан
Коронавирус. Смертность в Италии от COVID-19 снижается
Коронавирус. Италиия продолжает ставить антирекорды
Мир кошачьего периода
Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт