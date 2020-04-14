Огонь уже добрался до ЧАЭС, но тут случился дождь, и пожар закончился

Огонь от пожара в Чернобыльской зоне, которым накануне озаботился президент Владимир Зеленский, вплотную подобрался к зданию ЧАЭС. Об этом написала на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко.

На фото видно, как клубы дыма окутали одно из зданий атомной станции, а языки пламени убивают все на своем пути.

Также Наталья показала еще два фото, где огонь буйствовал уже непосредственно около 5 энергоблока ЧАЭС и возле мурала на атомной станции.

Пожар в Чернобыльской зоне длился 11 дней — огонь вспыхнул 4 апреля. Полиция нашла предполагаемого виновника пожара — им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, он поджег ради забавы траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра.

В понедельник днем появилась информация о том, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Вечером 13 апреля огонь подобрался на расстояние в 2 км от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный». Из резервного фонда государственного бюджета біло срочно выделено почти 45 миллионов гривен на мероприятия по тушению пожара в зоне отчуждения ЧАЭС.

Огонь был так силен, что вынудил пожарных спасаться бегством, сообщает Дегтяренко. Из-за сильного пламени несколько экипажей спасателей вынуждены были отступить перед огнем, который, несмотря на работу спасателей, свободно перемещаелся из-за ветра.

На территории Рыжего лес было зафиксировано реальное превышение уровня радиации и возникли опасения, что есть опасность для Киева.

Однако в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности заявили, что пожары, которые разгорелись в Чернобыльской зоне, не вызвали повышения радиационного фона.

По данным специалистов, в Киеве концентрации цезия-137, зафиксированные оборудованием мобильной лаборатории радиационной разведки, по крайней мере, на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами допустимых уровней и не несут радиологической угрозы.

"Даже по самым консервативным расчетам, вероятные индивидуальные дозы внутреннего облучения, вызванные этими временными повышениями, не могли бы превысить 0,01 мкЗв при годовом лимите эффективной дозы облучения 1000 мкЗв (1 мЗв). Этот расчет осуществлялся, исходя из консервативного предположения о том, что условное лицо непрерывно дышало воздухом с повышенной относительно фоновой концентрацией цезия-137 с 05 по 13 апреля. Учитывая радиологическую ситуацию, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", – заверили в институте.

Вечером 13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической, сообщил OBOZREVATEL.

Огонь добрался до Припяти и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5-го энергоблок, но советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.

Национальная полиция задержала второго поджигателя Чернобыльской зоны.

И тут на помощь измученным пожарным пришел дождь: он быстро погасил огонь, который бушевал 11 дней.

Теперь в зоне отчуждения нужно помогать животным, которые серьёзно пострадали от огня и дыма.



