Короновирус заразил почти 2 млн. человек, а убил - более 120 тысяч

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 119 666 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

А уже по состоянию на 15 часов эта цифра составила 120 871 человека.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 23 608 человек, в Италии - 20 465 человек, в Испании - 17 756 и Франции - 14 967. В Китае в целом - 3345, за последние сутки умерло два человека.

Всего в мире 1 919 913 инфицированных, выздоровели 449 589 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (581 918), Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 877), Германия (130072) Великобритания (89 571), Китай (83 302), Иран (73303), Турция - (61049), Бельгия - (30589), Нидерланды - (26712), Швейцария - (25688), Канада - (25680), Бразилия - (23723), Россия - (18328), Португалия - (16934), Австрия - (14041), Израиль - (11586), Швеция - (10948), Ирландия - (10647).

В Украине уже зафиксировано 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.

У главного санитарного врача Украины спросили, каков предел системы здравоохранения Украины для количества заражений COVID-19 в сутки:

"Мы немножко иначе считаем. Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением (болезни) и требовать реанимационных мер. И наша граница, на которую мы рассчитывали, и какой мы придерживаемся - не более 3,5 тыс. одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Если в Украине на COVID-19 заболеет 10% населения, то наступит коллапс медсистемы", - сказал Ляшко.



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Коронавирус COVID-19 распространяется стремительнее, и он в десять раз смертоноснее гриппа, пандемия которого произошла в 2019 году. Об этом на пресс-конференции 13 апреля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также назвал условия для снятия ограничений, введенных из-за COVID-19: "Мы знаем, что COVID-19 распространяется быстро, и мы знаем, что он в 10 раз смертельнее, чем вирус гриппа, пандемия которого была в 2009 году".

Гебрейесус также уточнил, что количество заражений удваиваются каждые 3-4 дня. Особенно, это касается густонаселенных стран с бедным населением, где вводить карантин непрактично: "COVID-19 распространяется гораздо быстрее, чем замедляется. Это означает, что ограничительные меры должны сниматься постепенно и подконтрольно".

По словам главы ВОЗ, перед тем, как снимать ограничения, властям необходимо убедиться в соблюдении ряда мер. Среди них контроль за распространением вируса, способность выявлять, тестировать и изолировать каждый случай заражения, а также его контакты. Также необходимо исключить вероятность повторного ввоза вируса в страну.

"В конечном счете, для полного снятия ограничений необходима безопасная и эффективная вакцина", – отметил он.







