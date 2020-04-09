Что смотреть на карантине: Полтавский открыл видеоверсии спектаклей

Полтавский областной украинский академический музыкально-драматический театр им. М.В. Гоголя с 21 марта предоставил онлайн доступ к видеоверсий своих спектаклей всем желающим. Об этом администрация театра сообщила на странице в Facebook.

«Сейчас наш театр на карантине, но мы решили присоединиться к мировой тенденции и продолжаем быть с вами! Мы открываем «Театр онлайн» и даем вам доступ к видеоверсий наших представлений» - говорится в сообщении. Спектакли доступны по ссылке на YouTube-канал театра.





Администрация уже открыла доступ к следующим спектаклей:



Моноспектакль «В степи бескрайней за Уралом», режиссер - народный артист Василий Голуб.

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«Тевье-Тевель» - бенефисная представление народного артиста Юрия Попова.

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Мюзикл для детей «Двенадцать месяцев», режиссер - заслуженный деятель искусств Владислав Шевченко

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Мюзикл «Бог есть любовь, или Эдит Пиаф», режиссер - заслуженный деятель искусств Владислав Шевченко.

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Также доступны:

* «Концерт закрытия 81-го театрального сезона», режиссер - заслуженный деятель искусств Владислав Шевченко.

Рок-опера «Белая ворона», режиссер - Роман Валько.

* Трагифарс «Опера нищих», режиссер - заслуженный деятель искусств Сергей Павлюк.

* Комедия «Президент выбирает», режиссер - заслуженный деятель искусств Сергей Павлюк, в главной роли - народный артист Анатолий Гнатюк.

* «Шинель», режиссера - заслуженного артиста Богдана Чернявского.

* Рыцарская баллада «Назар Стодоля», режиссер - заслуженный деятель искусств Юрия Кочевенко.





Ссылка на спектакли будут появляться на сайте театра и странице театра в Facebook в запланированные даты показа.







