Осторожно, мошенники: на Донбассе разоблачили миллионную схему присвоения пенсий умерших

В Донецкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в том, что завладела почти 5,7 млн грн средств, выделенных на помощь родственникам умерших пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"... разоблачена преступная группа лиц, которые мошенническим путем завладели госсредствами помощи для родственников умерших пенсионеров. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 190 УК Украины) и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с марта 2019 года по январь 2020-го двое жителей ОРДО предоставляли жителю города Бахмута информацию и копии документов об умерших пенсионерах на подконтрольной "ДНР" территории. В дальнейшем он, как указано, за денежное вознаграждение оформлял у нотариуса фиктивные доверенности от родственников умерших и передавал документы своим сообщникам в ГУ ПФУ в Донецкой области.

Благодаря преступной схеме в карманы участников группы попадали пенсии умерших граждан и денежная помощь, выделенная на погребение в виде наследства. За 11 месяцев они успели подделать более 100 доверенностей, завладев, по предварительным данным, почти 5,7 млн грн, указали в ОГП.

Во время обысков у фигурантов обнаружено и изъято пенсионные дела и нотариальные доверенности, денежные средства (около 8000 долларов США, 6450 евро, почти 80 тыс. грн), мобильные телефоны, системные блоки, банковские карты, флэш-карты и "черновые записи", а также автомобиль.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.







