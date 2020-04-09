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Вчера, 21:30
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Нефтяной кризис: Россия и Cаудовская Аравия - договорились

Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters. “Источник в ОПЕК и отдельный российский источник сообщили агентству Reuters, что России и Саудовской Аравии удалось устранить свои основные препятствия на пути к заключению новой сделки по сокращению нефти”, — говорится в сообщении.

Со слов третьего источника, сегодня ОПЕК и другие производители нефти должны были обсудить вопрос о сокращении добычи нефти до 20 миллионов баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок.

“Это глобальная сделка”, — сказал источник в ОПЕК.

Он не уточнил, будут ли в этом участвовать Соединенные Штаты.

По состоянию на утро 9 апреля фьючерсы на нефть укрепились в конце сессии торгов в среду на фоне надежд на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении добычи в четверг.



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