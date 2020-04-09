Что думают о войне в Донецкой области - исследование

В Донецкой области 64% населения считает, что сейчас идет война между Украиной и Россией, также такого мнения придерживаются 38% населения Луганской области. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерив.

Так, 64% жителей подконтрольной Украины территории Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и Россией, а 20% наоборот так не считает. Также согласны с таким мнением 38% населения подконтрольной территории Луганской области, а 43% населения не считает такое мнение правдой.

Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля — в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, по данным исследования, после президентских выборов в Украине жизнь изменилась к лучшему в 37% жителей подконтрольной Украины территории в Донецкой области. Положительные изменения в жизни на подконтрольной территории в Луганской области отметили втрое меньше людей.



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Половина населения подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей считают, что Вооруженные силы России принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого мнения больше придерживаются в Донецкой области.

Так, 33,3% жителей Донецкой области считают, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого же мнения придерживаются 19,6% жителей Луганской области. Поэтому, в общем 52% жителей подконтрольного Украине Донбасса придерживаются такого мнения.

Кроме того, 45,5% жителей Донецкой области считают, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями.

Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля - в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, по данным исследования, жители подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей могут собраться на массовые протесты в случае резкого введения преподавания в школах на украинском, скупки земли и закрытия больниц.



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Жители подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей могут собраться на массовые протесты в случае резкого введения преподавания в школах на украинском, покупку земли и закрытие больниц.

"Люди не верят, что в их городе или поселке могут быть большие беспорядки или массовые протесты. Однако люди не отвергают мысль, что они могут принять участие в протестах", - сказал аналитик фонда Петр Бурковский.

Так, опрошенные называли следующие факторы, которые могут служить поводом для протеста:

▪️ закрытия местной школы, или закрытие больницы, пункта оказания медицинской помощи;

▪️ факты скупки земли или изгнания фермеров с земель;

▪️ резкое введение преподавания в школах на украинском языке без подготовительного периода;

▪️ произвол военных и правоохранителей.

Добавим, что исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областей во второй половине февраля - в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.







