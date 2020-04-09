Война на Донбассе: за время конфликта погибли не менее 3353 гражданских лиц

За весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек. Об этом говорится в отчете УВКП за март 2020 года.

“За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 3055 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1814 мужчин, 1057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых еще не установлен). С учетом 298 погибших на борту рейса MH17 „Малайзийских авиалиний“ 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом, составляет не менее 3353”, — говорится в докладе.

Также количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более 7 тысяч.



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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в марте зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины - больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 года вместе взятые.

"В период с 1 по 31 марта 2020 года УВКПЧ ООН зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: двое погибших (мужчина и женщина) и 17 раненых (восемь женщин, шестеро мужчин, две девочки и один мальчик), что на 280% больше, чем в феврале 2020 года (один погибший и четверо раненых)", - говорится в отчете.

Отмечается, что эта цифра больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 года вместе взятые, состоящие из двух погибших и 15 раненых, и "наивысшее количество месячных потерь с сентября 2019 года" - тогда было зафиксировано двое погибших и 22 раненых.

По данным УВКПЧ, в марте все случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легкого вооружения состоялись на территории Донецкой области (в январе и феврале 2020 года практически все подобные инциденты произошли в Луганской области). Из них: двое гражданских лиц погибли и 11 были ранены на территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и трое гражданских лиц были ранены на территории Донецкой области, контролируемой правительством.



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В Вооруженных силах Украины зафиксированы еще два случая коронавирусной болезни COVID-19, увеличивает общее количество выявленных случаев до семи. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Также заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 подтверждена у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя.

"С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19. 29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.

Кроме того, военные, имевшие с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Напомним, в ВСУ ранее сообщали о пяти случаях COVID-19.



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Министр обороны США Марк Эспер поговорил по телефону с новым министром обороны Украины Андреем Тараном с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Министр Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Таран подтвердил приверженность Украины в трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Эспер также высоко оценил недавний прогресс нашей страны в оборонных реформах и призвал Тарана поддержать дальнейшее развитие более безопасной и демократической Украины.

Напомним, Пентагон поставит Украине патрульные катера и радары на 125 млн долларов.







