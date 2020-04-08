Стало известно, в каких странах больше всего заключенных в тюрьмах

Украина вошла в число стран с наибольшим количеством заключенных. Так, сейчас в украинских тюрьмах находятся 52 973 человек. А уровень заключения в Украине выше среднего показателя по Европе - 125,7 заключенных на 100 тыс. жителей. Об этом свидетельствуют данные ежегодной уголовной статистики Совета Европы.

Так, по количеству арестованных, Украина вошла в топ-стран вместе с Россией (563 166), Турцией (269 806), Великобританией (82 236), Польшей (72 204), Францией (70 059), Германией (63 643), Италией (60 125) и Испанией (50 612).

Добавим, что, согласно ежегодному докладу Совета Европы по уголовной статистике, общий уровень тюремного заключения, то есть число заключенных на 100 тыс. населения, с 2018 по 2019 год существенным образом не изменился.

Кроме того, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич призвала тюремные администрации и соответствующие органы власти прибегать к альтернативам лишения свободы. А также принимать все возможные меры для защиты как тюремного населения, так и тюремного персонала.

Ранее писали, что в Европе и США массово выпускают заключенных: в тюрьмах растет заражение вирусом COVID-19.

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