В госпиталь Киева прибыли 18 скорых с ранеными с передовой

Во вторник в столичный госпиталь доставили раненых военнослужащих с Донбасса, где не утихает вражеский огонь. Среди них есть украинские защитники с ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях – коронавирус", – отметил глава МИД.

В свою очередь, волонтер Татьяна Руденька подтвердила, что среди госпитализированных есть тяжелораненые.

"Кто хочет помочь...спорт костюмы, кроссовки, тапочки, футболки, средства гигиены, пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, кофе, сок, нарезка!", - написала она на своей страничке в Facebook.

Ранее из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время вражеских обстрелов, эвакуировали в Днепр.







