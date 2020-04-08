Коронавирус: коротко о самом важном в мире и в Украине

Число заражённых коронавирусом в мире привесило отметку 1.400.000, погибших уже больше 80.000. Несмотря на то, что в Китае новых зараженных практически нет, мир, похоже, еще не прошел пика пандемии. По материалам ВОЗ и МОЗ.

В мире

* Смертность от COVID-19 в Италии идет на спад, в общем 17 127 жертв и более 135 тысяч больных, пише...

* В Нью-Йорке самая высокая смертность от COVID-19 среди сопоставимых регионов мира - Sky News: по состоянию на 7 апреля, насчитывалось около 123 тысяч подтвержденных случаев заражения и 4160 умерших. В США в целом число жертв достигло рекордных 1 736 за сутки.

* Число жертв COVID-19 в Германии достигло 1 607 человек, почти 100 тысяч - больн.

* Количество жертв COVID-19 в Испании выросло до 13 798 человек, более 140 тысяч - больны.

* Япония объявила чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19.

* Количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно превысило 7 400 человек, 58 человек - умерли.

* За сутки в материковом Китае выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 - "импортированы".

* Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в некоторых регионах, включая столицу. Жителям разрешено ходить только в аптеки и продуктовые магазины, расположенные рядом с домом, с 6 утра и до 3 часов дня.

* Во Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке. Мужчина с кошкой гулял на пляже, доступ к которому закрыт в связи с карантинными ограничениями. Французская полиция, используя дрон, заметила, как мужчина, выгуливает на 8-метровом поводке кошку. При этом правоохранители отметили, что животное явно не выглядело привыкшим к подобным прогулкам. Заметив слежку с дрона, мужчина пытался убежать домой, однако, скрыться ему не удалось. За выгул кота нарушителю карантина пришлось заплатить штраф 135 евро. Как теперь смотреть в глаза другим котам. Позор на всю жизнь!



В Украине

* Из 1462 зафиксированных в Украине больных коронавирусом в больницах находится 691 человек, из них 30 - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

* 78% больных COVID-19 люди до 60 лет.

* Ни одного случая коронавируса: Зеленский отправил в Николаев проверку с Минздрава, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус.

* Всех дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус.

* В открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами личной защиты и медоборудованием для борьбы с COVID-19.

* В ВСУ уже четыре случая COVID-19, один из них летальный, на изоляции находится 87 человек.

* На Луганщине в Лисичанске от гнойной пневмонии умерла 8-летняя девочка с подозрением на коронавирус: родителям грозит тюрьма. Они подозреваются в халатном отношении к ребенку и могут сесть в тюрьму на длительный срок, передает пресс-служба областной прокуратуры. По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

* Вчера в киевском Институте сердца скончался мужчина 30-ти лет. Его жена считает, что у супруга был коронавирус, но из-за того, что был поставлен диагноз ОРВИ, долго не госпитализировали. Врачи отговаривали ехать в больницу, несмотря на температуру 40. Спасти его не удалось. С самого начала мужчина попал в обычную инфекционку,затем его доставили в институт Сердца с диагнозом пневмония, где подключили к аппарату ЭКМО. Врачи говорили о том, что для работы с ним нужен костюм защиты, подтверждая подозрение на коронавирус. В то же время Борис Тодуров, директор Института сердца заявил, что у них нет коронавируса.

* Заражение коронавирусом в Украине выявили у 172 медиков. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире 1+1. "Сейчас в 172 медиков установлен диагноз - коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.







