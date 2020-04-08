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Пока люди на карантине - панды спариваются в тишине и покое

В зоопарке Гонконга панды спарились впервые за 10 лет из-за карантина. Не раньше июня будет известно, беременна ли самка после любовных игр с партнером. Об этом сообщается на сайте Ocean Park.

Больших панд пытались свести с 2010 года. Когда зоопарк обезлюдел, животные сами со всем справились.

Панды Ин Ин и Ле Ле, живущие в зоопарке Ocean Park в Гонконге, спарились впервые за 10 лет совместной жизни. Произошло это после того, как в стране ввели карантин, а зоопарк закрыли, сообщается на сайте заведения.

После объявленного карантина и отсутствия посетителей у 14-летних животных изменилось поведение. Так, Ле Ле метил территорию и искал запахи своей пассии.

Отмечается, что брачный сезон в дикой природе у панд длится с марта по май. В неволе они размножаются очень редко.

Сотрудники Ocean Park надеются, что у пары появится малыш. Узнать, беременна ли Ин Ин удастся в июне.

Большая панда занесена в Красную книгу. По данным WWF, в дикой природе живут только 1864 особи.


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